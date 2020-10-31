Россиянам объяснили опасность воды из кулера

Россиянам объяснили опасность воды из кулера
Вода из кулера может быть опасна. Фото: unsplash

Употребление питьевой воды из кулера может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Как сообщает агентство «Прайм», вода из кулера может быть опасна, если тару не обеззаразили должным образом перед очередным заполнением водой. По словам эксперта, обслуживающие кулеры компании не всегда промывают установленные на них краны, из-за чего в воде накапливаются микроорганизмы.

Из-за несоблюдения требований по обеззараживанию вода из такого кулера может негативно сказаться на организме человека. В частности, могут начаться проблемы с работой желудочно-кишечного тракта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа самая опасная еда для «удаленки». А сочетание такой еды с алкоголем грозит проблемами с поджелудочной железой.

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