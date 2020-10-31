В Петербурге от коронавируса скончались еще 42 человека

В Петербурге от коронавируса скончались еще 42 человека
Коронавирус, похоже, не собирается сдаваться. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Северной столице медицинские работники продолжают фиксировать новые смерти от коронавирусной инфекции. За последние сутки список погибших пополнили еще 42 пациента.

Данные об этом предоставили утром в субботу, 31 октября, в оперативном штабе, который занимается мониторингом ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

За все время пандемии в Петербурге справиться с вирусом не смогли 3 843 человека. При этом в России за прошедшие сутки скончались 334 пациента. Общее число погибших в России достигло почти 28 тыс. летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что у пациентов с коронавирусом выявили симптомы психического расстройства. Подобные проблемы, как утверждает эксперт, испытывают участники боевых действий. В ситуации с вирусом это связано с его составом, который обладает нейротоксичностью.

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