В Петербурге выявлено более 800 новых случаев Covid-19

В Петербурге выявлено более 800 новых случаев Covid-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки в городе зафиксировано более 800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России на субботу, 31 октября, суточный прирост заражений коронавирусом в Петербурге составил 854 человека.

Кроме этого, теперь общее число заражений инфекцией в Северной столице составило – 61 376 человек. Победить новую болезнь смогли – 38 530 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что российскую вакцину от коронавируса впервые получили пожилые добровольцы. Отмечается, что ни у одного из испытуемых не было выявлено побочных эффектов. Первую дозу препарата им ввели еще 28 октября. Всего к исследованиям планируется привлечь 110 человек.

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