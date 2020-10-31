Александр Беглов взял на особый контроль ремонт аварийного Рыбацкого моста

Александр Беглов взял на особый контроль ремонт аварийного Рыбацкого моста
Рыбацкий мост. Фото: Википедия

В Северной столице завершилась подготовка проекта капитального ремонта Рыбацкого моста, который был закрыт в 2000 году для движения транспорта. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил ускорить процесс реставрации объекта.

Как сообщают в Смольном, капитальный ремонт будет предусматривать реставрацию самого моста, а также подходов к нему. Кроме этого, планируется увеличить грузоподъемность до современных параметров, а также расширить тротуар до 3 метров. Срок работ составит – 12 месяцев. На время ремонта будет сооружен пешеходный мост.

«В последние годы Рыбацкое активно застраивается. Мост здесь необходим, было много обращений от жителей микрорайона. Я дал поручение комитету по развитию транспортной инфраструктуры взять этот вопрос на особый контроль, и все проектные и ремонтные работы в дальнейшем проводить с учетом транспортной ситуации в Невском и Колпинском районах», – заявил Александр Беглов.

Проект будет реализован за счет средств субсидии СПб ГБУ «Мостотрест» на 2021-2023 годы.

Напомним, что на данный момент мост открыт только для пешеходов, при этом считается аварийным с 2017 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу.

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Александр Беглов взял на особый контроль ремонт аварийного Рыбацкого моста