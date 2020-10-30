Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу в Петербурге

Беглов одобрил введение локальных ограничений по коронавирусу в Петербурге
Беглов в очередной раз призвал горожан прислушаться к рекомендациям властей, врачей и Роспотребнадзора. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал введение в городе локальных ограничительных мер в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции.

Градоначальник не одобряет идею повсеместного локдауна, однако признает необходимость временных ограничений, которые не лишают людей возможности зарабатывать. Об этом сам Беглов заявил в четверг, 29 октября, в программе телеканала 78.ru «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Беловым».

Глава Северной столицы также в очередной раз призвал горожан не игнорировать требования властей, медиков и Роспотребнадзора и не пренебрегать использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах. Он подчеркнул, что рекомендации будут действовать до тех пор, пока заболеваемость на пойдет на спад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что холодная погода способствует заражению коронавирусом.

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