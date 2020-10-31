Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста

Актриса вступила в свой третий брак.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста одной из ТВ-программ Колина Джоста. Этой новостью супруги поделились в Instagram-аккаунте организации Meals on Wheels, которая предоставляет еду нуждающимся людям.

Известно, что возлюбленные устроили церемония для близких членов семьи в Палисейдсе. Во время свадьбы соблюдались все меры предосторожности, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Напоминаем, что Йоханссон и Джост вступили в отношения два года назад, а в 2019 году обручились. Это не первый брак актриса, до этого она была замужем дважды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Серябкина вышла замуж и никому не рассказала. Певица призналась, что ее избранником стал 32-летний бизнесмен.