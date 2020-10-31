В октябре за нарушение масочного режима штрафы получили более 500 жителей Петербурга

Руководитель управления по контролю за соблюдением законодательства об административных нарушения Северной столицы Денис Симоненко рассказал о ходе борьбы с горожанами, пренебрегающими масочным режимом.

По словам Симоненко, в Петербурге регулярно проходят профилактические рейды, в ходе которых на станциях метро, на остановках и в самом общественном транспорте проверяют соблюдение масочного режима. «У властей города нет целей наказать. Наша работа носит предупредительный характер», — заявил начальник управления телеканалу «Санкт-Петербург», подчеркнув, что в большинстве петербуржцы ответственно и с пониманием относятся к ограничительным мерам.

Однако всегда существуют те, кто отказывается следовать общим правилам. В октябре в отношении таких граждан было составлено 500 протоколов о нарушении масочного режима. За все время пандемии штрафы выписали 10 тысячам нарушителей на общую сумму около 54 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пассажир трамвая оказался избит за просьбу надеть маску.