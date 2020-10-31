В Петербурге запустили преобразование городских унитарных предприятий

В Петербурге к 2025 году оставят всего три унитарных предприятия, которые являются субъектами естественной монополии. Фото: Baltphoto

В Петербурге к 2025 году оставят всего три унитарных предприятия, которые являются субъектами естественной монополии. Фото: Baltphoto

Власти Петербурга начали приватизацию городского унитарного предприятия «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (ГУП «ВЦКП»), которое станет акционерным обществом.

Об этом в субботу, 31 октября, информирует пресс-служба Смольного. Приватизация ГУП «ВЦКП» запустит первый этап преобразования ГУПов Петербурга и развития экономики рынка конкурентных услуг. В ближайшее время, по словам губернатора Александра Беглова, совместно с УФАС будет утвержден общий план преобразования ГУПов.

Градоначальник также добавил, что ГУПы, работающие на конкурентном рынке, к 2025 году должны быть преобразованы во всех регионах страны. В Смольном отмечают, что создание акционерного общества на базе ГУП «ВЦКП» повысит качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а город, в свою очередь, сможет получать дополнительных доход в виде дивидендов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном отказались проводить кадастровую оценку недвижимости в этом году.