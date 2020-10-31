В Центре Гамалеи озвучили сценарии по коронавирусу на 2021 год

В Центре Гамалеи озвучили сценарии по коронавирусу на 2021 год
На данный момент вторая волна пандемии в России еще не достигла пика. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после новогодних праздников в России возможен новый всплеск заражений коронавирусом.

По словам специалиста, исключать такой вариант развития событий нельзя, поскольку в праздничный период россияне могут забыть о мерах предосторожности и не соблюдать базовые правила санитарной безопасности, такие как ношение защитной маски и социальная дистанция.

В то же время, объяснил Алштейн порталу URA.RU, власти принимают достаточно строгие и эффективные меры, которые должны позволить сдержать распространение заболевания. Делать точных прогнозов, однако, пока нельзя. Напомним, что в 2021 году новогодние каникулы будут длиться с 1 по 10 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в октябре за нарушение масочного режима оштрафовали свыше 500 жителей Северной столицы.

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