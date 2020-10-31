Ольга Кабо развелась со вторым мужем в день его рождения спустя 11 лет брака

Сама Ольга еще никак не прокомментировала перемены в личной жизни. Фото: Instagram @kabo_olga

Сама Ольга еще никак не прокомментировала перемены в личной жизни. Фото: Instagram @kabo_olga

В субботу, 31 октября, стало известно, что 52-летняя актриса Ольга Кабо расторгла брак со своим супругом, 60-летним миллионером Николаем Разгуляевым. Их союз продержался 11 лет.

Поклонники актрисы давно стали замечать, что в отношениях супругов наступил разлад — Ольга перестал публиковать совместные снимки с мужем и даже не поздравила его с юбилеем, когда Николаю исполнилось 60 лет. Оказалось, Ольга подала заявление на развод еще несколько месяцев назад.

Супругам дали время на раздумья, однако по его истечении оба остались уверены в своем решении. Таким образом, в пятницу, 30 октября, прямо в день рождения Разгуляева, Никулинский районный суд Москвы расторг брак Ольги и Николая. Причины их расставания остаются неизвестными, официальных комментариев произошедшего пока не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись.