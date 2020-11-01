В Ленобласти мужчина вынес из дома украшения на 3 млн рублей

В Ленобласти мужчина вынес из дома украшения на 3 млн рублей
Вор проник в частный дом в Ленобласти. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области произошло крупное хищение денежных средств и драгоценностей на сумму 3 120 000 рублей в деревне Михайловка. Полиция ведет розыск преступника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 30 октября, около 12 часов ночи в полицию поступило сообщение от хозяина дома об ограблении. Мужчина сообщил, что в его частное жилье в деревне Михайловка проник неизвестный и унес драгоценности.

Уточняется, что злоумышленник путем отжима двери смог попасть в помещение. Своровать ему удалось 20 тыс. рублей, а также большое количество украшений и драгоценностей на сумму 3 100 000 рублей. После чего правонарушитель покинул дом потерпевшего и скрылся в неизвестном направлении.

По факту данного проишествия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы занимаются поисками преступника.

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