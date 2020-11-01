Коронавирус унес жизни еще 29 петербуржцев

В Северной столице коронавирус продолжает забирать жизни жителей города. За прошедшие сутки болезнь закончилась летальным исходом еще для 29 пациентов.

Об этом в воскресенье утром, 1 ноября, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

На данный момент общее число тех, кто скончался в Петербурге от коронавирусной инфекции за весь период пандемии составляет – 3 872 человека.

Кроме этого, в Северной столице было подтверждено более 62 тыс. случаев заражения коронавирусом. В России выявлено более 1,6 млн заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в октябре за нарушение пасочного режима более 500 жителей Петербурга получили штрафы. За все время пандемии штрафы выписали 10 тысячам нарушителей на общую сумму около 54 млн рублей.