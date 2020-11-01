В Ломоносовском районе полиция выясняет обстоятельства госпитализации мужчины с травмой головы

В Северной столице мужчина был доставлен в больницу, после полученных ранее травм головы. Полиция выясняет причину произошедшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 31 октября в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Гостилицы у кафе на улице Центральной лежит молодой человек с травмой головы.

По прибытию на место проишествия было установлено, что пострадавшего забрала скорая помощь в тяжелом состоянии. По подозрению в совершении преступления задержаны двое молодых людей 1999 года рождения и 2002 года рождения.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области мужчина вынес из чужого дома украшения на 3 млн рублей и денежные средства в размере 20 тыс. рублей. Преступник пробрался в жилье через входную дверь.