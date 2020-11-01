Петербурженка нашла ружье, когда разбирала вещи на даче

Женщина из Выборгского района Петербурга добровольно сдала правоохранителям ружье, которое она нашла на своей даче.

Как сообщили в главке Росгвардии по Петербургу, в отдел ведомства обратилась 63-летняя горожанка и заявила, что хочет сдать незаконно хранящееся у нее ружье. По ее словам, она обнаружила оружие во время уборки на даче. По всей видимости, она принадлежало ее скончавшемуся мужу.

Инспекторы Росгвардии установили, что это мелкокалиберное охотничье ружье с нарезным стволом — ТОЗ-78-01 калибра 5,6 миллиметров. Оружие на учете не состояло.

Стражи порядка изъяли ружье и передали его в полицию на временное хранение, после чего оно будет утилизировано

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный петербуржец устроил стрельбу из ружья в Курортном районе.