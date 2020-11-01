Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Хорватии

Специалисты из Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали довольно сильное землетрясение в Хорватии.

Землетрясение произошло в воскресенье, 1 ноября. Как сообщает ТАСС, магнитуда подземных толчков достигла 4,9.

Сейсмологи зафиксировали эпицентр в 124 километрах к северо-западу от города Сплит. Отмечается, что в нем проживает более 175 тысяч человек. Очаг залегал на глубине двух километров.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Греции. После самого землетрясения сейсмологи зафиксировали в общей сложности 170 афтершоков — повторных подземных толчков. По данным на 31 октября, число погибших достигло 24 человек, а пострадавших — около 800 человек.