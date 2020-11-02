Бывший премьер Молдавии лидирует на выборах главы государства

Выборы президента состоялись в минувшие выходные в Молдавии. Фото: Википедия

Выборы президента состоялись в минувшие выходные в Молдавии. Фото: Википедия

В Молдавии обработали 99% протоколов на выборах президента; лидирует экс-премьер республики Майя Санду, которая набрала 35,42% голосов по итогам обработки 99,02% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК.

Нынешний президент страны Игорь Додон набрал 33,16% голосов.

Центризбирком обработал все протоколы с участков, которые находятся внутри страны. Ожидаются результаты голосования в Соединенных Штатах и Канаде.

Кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый набирает 16,98% голосов, а кандидат от партии «Шор» Виолета Иванов – 6,59%. Глава партии «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе завоевал 3,25% голосов. Участник выборов от партии Национального единства Октавиан Цыку – 2,01% голосов.

Выборы главы государства проходили в стране в минувшее воскресенье. Президента в Молдавии выбирают на ближайшие четыре года.