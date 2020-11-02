Доктор Комаровский озвучил главную странность COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в беседе с корреспондентом издания «Украина.ру» рассказал о множестве случаев в своей практике, когда у людей с явными клиническими симптомами уханьского вируса тесты все равно демонстрировали отрицательный результат.

По его словам, очень нередки те ситуации, когда у человека не было проявлений инфекции, а меж тем, тест в одной лаборатории показывал высокий уровень антител, а уже в другой — ничего.

Комаровский предположил, что проблема может здесь быть в качестве тестов, которые уже превратились в «удачную бизнес-модель».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса. Речь идет о Чехии: по количеству погибших от CIVID-19 в пересчете на сто тысяч человек населения — 11,02.