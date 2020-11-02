Рабочая неделя в Петербурге началась с трехбалльных пробок

Пробки в три балла этим утром наблюдаются на дорогах города. Фото: Baltphoto

Пробки в три балла этим утром наблюдаются на дорогах города. Фото: Baltphoto

Утром 2 ноября в Петербурге небольшие пробки сковали дорожное движение. «Яндекс» оценил заторы на дорогах Северной столицы в три балла.

По данным на 9.20 утра они наблюдаются в центре — в районе Площади Восстания, на Невском проспекте, Дворцовой набережной, Лиговском проспекте, на Синопской набережной и мосту Александра Невского. Большой затор на Обводной канале. Образовалась пробка на Пискаревском проспекте и вдоль Свердловской набережной.

Небольшие дорожные работы идут в эти минуты у Фонтанки, рядом с Манежем, на Суворовском проспекте.