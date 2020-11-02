Под Гатчиной собака во время прогулки принесла хозяину разлагающуюся человеческую ногу

Минувшие выходные выдались непростыми для хозяина собаки, живущего в Гатчинском районе Ленинградской области.

Вечером воскресенья, 1 ноября, житель поселка Пригородный, расположенного неподалеку от Гатчины, вышел на прогулку с собакой на Зеленую улицу. Неожиданно пес принес страшную находку: подгнившую часть человеческой ноги. Как информируют правоохранительные органы, сейчас устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства его смерти.

Напомним, что в этом районе и раньше находили человеческие останки. Так, в июле текущего года играющие на улице ребята нашли часть ноги, фрагмент руки и грудной клетки. К тому моменту найденному трупу было уже около месяца. Связаны ли жуткие находки между собой, только предстоит установить.

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