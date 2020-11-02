Под Гатчиной собака во время прогулки принесла хозяину разлагающуюся человеческую ногу

Под Гатчиной собака во время прогулки принесла хозяину разлагающуюся человеческую ногу
Личность погибшего устанавливается, как и обстоятельства его смерти. Фото: pixabay.com

Минувшие выходные выдались непростыми для хозяина собаки, живущего в Гатчинском районе Ленинградской области.

Вечером воскресенья, 1 ноября, житель поселка Пригородный, расположенного неподалеку от Гатчины, вышел на прогулку с собакой на Зеленую улицу. Неожиданно пес принес страшную находку: подгнившую часть человеческой ноги. Как информируют правоохранительные органы, сейчас устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства его смерти.

Напомним, что в этом районе и раньше находили человеческие останки. Так, в июле текущего года играющие на улице ребята нашли часть ноги, фрагмент руки и грудной клетки. К тому моменту найденному трупу было уже около месяца. Связаны ли жуткие находки между собой, только предстоит установить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Волгограда избили до смерти из-за ссоры в родительском чате.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Гатчинский район ленобласть новости спб труп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть продлевает выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19
Прокурор Петербурга обратился в суд с целью запретить ненормативное видео ...
Мариинская больница начнет прием пациентов с коронавирусом 6 ноября
История обвинений в домогательствах знатока из Петербурга. Он уже вернулся ...
В Петербурге задержали таксиста, ограбившего пассажирку
Под Гатчиной собака во время прогулки принесла хозяину разлагающуюся ...
Электронные ПТС и выплаты на детей: изменения в жизни петербуржцев в ноябре
Полиция по горячим следам задержала угонщика авто под Всеволожском возле ...