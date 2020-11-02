История обвинений в домогательствах знатока из Петербурга. Он уже вернулся в «Что? Где? Когда?»

Звезда «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский из Петербурга, который обвиняли в домогательствах, вернулся к интеллектуальным играм. В воскресенье, 1 ноября, на Первом канале уже показали игру с его участием. Gazeta.SPb решила вспомнить историю его обвинений.

Скандал с участием петербургского учителя, известного участника игры «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского разгорелся летом этого года. Возможные жертвы домогательств тогда утверждали, что этим знаток занимался годами.

Так, первой публично о домогательствах со стороны Скипского заявила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Она вспомнила времена, когда знаток преподавал у нее географию и вел тренировки по ЧГК. Журналистка утверждала, что, когда ей было 15 лет, Скипский пригласил ее выпить кофе и пытался поцеловать, а позже распускал руки и трогал ее. Затем, когда ей исполнилось 18, по словам Арениной, она согласилась вступить с ним в интимную связь, поскольку была расстроена из-за расставания с другим мужчиной.

Из-за поста Арениной в Twitter истории открыли еще несколько девушек, которые заявили о домогательствах со стороны Скипского. Некоторые из них публиковали скриншоты переписки со знатоком.

Среди прочих оказалось и заявление правозащитницы Вари Михайловой, которая утверждала, что знает о нескольких историях с участием Скипского и несовершеннолетних.

О домогательствах заявляла музыкальный маркетолог Евгения Анисимова. Ее история началась, когда ей было 13 лет, а Скипского она встретила в школе. Он уверяла, что преподаватель периодически звал девочек «погулять с ним».

Отметим, что на шквал недовольств, который был вызвал появлением Скипского в эфире 1 ноября, ответила президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко. Она заявила, что никаких оснований не допускать знатока до игр нет.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что американскому продюсеру Харви Вайнштейну, который был приговорен к 23-м годам тюремного заключения, предъявили новые обвинения в сексуальных домогательствах.