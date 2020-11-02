Эксперт рассказала о наиболее популярных фейках о коронавирусе

25% от всего числа репостов фейковой информации по коронавирусу приходится на жителей Москвы и Петербурга. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

25% от всего числа репостов фейковой информации по коронавирусу приходится на жителей Москвы и Петербурга. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Александра Архипова рассказала о наиболее популярных среди россиян фейков касаемо пандемии коронавируса.

Александра изучает феномен распространения фейковой информации пандемии с момента её зарождения в январе 2020 года. Самой активной площадкой по рассылкам непроверенных сведений является мессенджер WhatsApp, рассказала эксперт телеканалу «Санкт-Петербург». К примеру, за последнюю неделю там распространился фейс об опасности защитных масок — якобы их ношение приводит к возникновению легочных заболеваний.

Вторым по распространенности мифом о пандемии является «письмо бельгийских медиков», в котором некие «медики» призывают отказаться от карантина. В список входят и такие «факты», как бесплодие, будто бы порождаемое коронавирусом либо вакциной от него, и использование мошенниками «наркотических» масок, пропитанных усыпляющим веществом.