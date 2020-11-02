Республика Корея оказала гуманитарную помощь петербургской больнице №20

В понедельник, 2 ноября, петербургской больнице №20 представители Генерального консульства Республики Кореи в Северной столице оказали помощь в обеспечении питания.

Как сообщают в Смольном, больница получила в свое распоряжение продуктовые наборы быстрого приготовления. Данная помощь оказана медикам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.

«Наши врачи с первых дней эпидемии круглые сутки находятся на посту. Они спасают жизни, борются за каждого пациента. Добрый поступок корейской стороны подчеркивает, что мы все вместе должны противостоять вызову сегодняшнего дня – коронавирусной инфекции», заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что Корейская сторона оказывает свою поддержку больнице №20 не в первый раз.

Кроме этого, Генеральное консульство Израиля передало временному госпиталю в Ленэкспо профессиональные обеззараживатели воздуха.

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