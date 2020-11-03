В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве владельца заводов «Озерецкие колбасы » и «Мясная империя» Владимира Маругова.

Как сообщает ТАСС, предполагаемый злоумышленник был задержан совместными усилиями Следственного комитета и МВД. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению соучастника.

В подмосковном управлении МВД уточнили, что задержанным оказался 49-летний уроженец одной из стран СНГ. По данным РЕН ТВ, он знаком с бывшей супругой бизнесмена Татьяной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге, осужденному на 13 лет адвокату, выберут новое наказание после отказа сдать соучастников убийств. Он был отправлен в колонию на 13 лет за мошенничество и организацию убийств в составе ОПГ, получил новое развитие.