Петербургские депутаты рассмотрят законопроект о планировании комплексного развития территорий

Петербургские депутаты рассмотрят законопроект о планировании комплексного развития территорий
Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

ЗакСобрание Петербурга рассмотрит законопроект о планировании деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий.

Председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров заявил, что новые жилые микрорайоны должны быть в полной мере обеспечены необходимыми объектами инфраструктуры. Он признал, что в городе есть проблема с нехваткой школ, детских садов и поликлиник в новых кварталах, и назвал такую ситуацию недопустимой. По словам Макарова, об этом должны беспокоиться не только власти, но и застройщики. «Это и есть социальная ответственность бизнеса», — добавил председатель Закса.

В настоящее время власти намерены проработать законодательную базу в части планирования комплексного и устойчивого развития, порядок которого пока не определен. Именно это и препятствует заключению договором между Смольным, застройщиками и правообладателями объектов недвижимости.

Предложенный проект закона включает в себя три основных этапа: определение Смольным территорий, которые будут перспективны для устойчивого развития; установление параметров развития функциональных зон и размещение объектов регионального значения в соответствии с Генпланом; подготовку проекта условий для договора в части обязательств властей и застройщика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном объяснили отказ от кадастровой оценки недвижимости.

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