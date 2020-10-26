В Смольном объяснили отказ от кадастровой оценки недвижимости

В Санкт-Петербурге решили отложить кадастровую оценку недвижимости, чтобы дать предпринимателям и жителям сэкономить на налогах.

Об этом в понедельник, 26 октября, на совещании с членами городского правительства заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он уточнил, что до переоценки недвижимости будет применяться кадастровая стоимость 2018-го года.

Отмечается, что кадастровая стоимость недвижимости значительно выросла. При этом ни у горожан, ни у бизнеса нет лишних денег. Таким образом, бизнес получит поддержку на 14 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Санкт-Петербурге могут изменить условия расселения коммунальных квартир. Помощь могут начать оказывать только льготникам или малоимущим. Ожидается, что в следующем году в Северной столице расселят 1,4 тыс. таких квартир.