В Петербурге могут изменить условия расселения коммуналок — помощь получат только льготники

В Петербурге в 2021-м году планируют расселить 1,4 тыс. коммунальных квартир. При этом условия расселения могут изменить так, чтобы помощь получали только льготники.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами правительства. В его рамках рассмотрели изменения в законы Петербурга в сфере жилищной политики.

Законопроект меняет условия программы по расселению коммунальных квартир, действовавшие с 2008 года. Теперь деньги будут выплачивать всем, кто готов расселиться сразу целой квартирой.

В Смольном также считают, что нужно пересмотреть основания постановки на учет жителей коммунальных квартир, чтобы помощь получали только льготники и малоимущие.

Планируется, что в следующем году расселят 1,4 тыс. квартир.

Ранее gazeta.spb.ru писала о расселении коммунальных квартир в центре города. Сообщалось, что в очереди на расселение стоят еще около 70 тысяч коммунальных квартир.