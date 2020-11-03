Новым главой «Стройтрансгаза» стал бывший вице-губернатор Петербурга

Совет директоров АО «Стройтрансгаз» назначил на должность генерального директора компании бывшего-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева.

Информация о его назначении появилась на сайте компании. Отмечается, что Владимир Лавленцев вступил в должность генерального директора с 27 октября 2020 года. Бывший глава компании Игорь Забиран перешел на пост заместителя руководителя «Стройтрансгаза».

Также на сайте сообщается, что в компании выбрали нового председателя Совета директоров Общества. Им стал Игорь Ромашов.

Напомним, Владимир Лавленцев с мая 2013 года занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В Смольном он проработал до 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым главой Комитета по молодежной политике назначили Богдана Заставного.