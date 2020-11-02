Новым главой Комитета по молодежной политике назначили Богдана Заставного

Новым главой Комитета по молодежной политике назначили Богдана Заставного
Богдан Заставный. Фото: пресс-служба Комитета по молодежной политике

Месяц назад Богдан Заставный занял пост временно исполняющего обязанности главы ведомства после ухода с должности Юлии Аблец.

В понедельник, 2 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал официальное назначение Заставного на пост председателя комитета. Отметим, что его предшественница, Юлия Аблец, возглавляла ведомство с января 2019 года. Сейчас Юлия перешла на работу в АНО «Диалог Регионы».

Заставный, между тем, находился в кадровом составе комитета и раньше: он являлся первым заместителем председателя комитета, передает телеканал 78.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового главу регионального комитета правопорядка и безопасности. Им стал Вячеслав Рябцев, который ранее занимал должность первого заместителя председателя ведомства.

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