Депутат просит запретить стройку ЖК для Верховного суда – петербуржцы хотят парк

Депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова предлагает включить территорию у гостиницы «Охтинская» в городской перечень зеленого насаждения общего пользования. Пока там собираются строить жилой комплекс для Верховного суда.

Об этом во вторник, 3 ноября, парламентарий сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Предложение включить участок около гостиницы «Охтинская» в состав ЗНОП она направила в юридическую службу Законодательного собрания Петербурга.

По словам депутата, против застройки мыса выступают местные жители, которые собрали больше двух тысяч подписей с требованием не трогать территорию. Если инициатива будет одобрена, то Смольный будет вынужден искать другое место для строительства судейской резиденции, а площадь в 4,5 га у гостиницы «Охтинская» может стать парком.

Ранее в Комитете по градостроительству и архитектуре подтвердили, что ради жилья для судей изменяют проект планировки территории, ограниченной Свердловской набережной, продолжением Цимлянской улицы, Большеохтинским проспектом и рекой Охтой.

Депутаты поднимали вопрос отмены строительства в сентябре. В Смольном тогда отметили, что проект поддерживается на федеральном уровне.

Горожане, между тем, боятся, что строительство нового крупного жилого комплекса усугубит транспортную ситуацию в районе. Утверждается также, что в близлежащих домах могут появиться трещины, а новостройки нарушат архитектурный ансамбль Свердловской набережной.

Отметим, что, по данным комитета по контролю за имуществом, Красногвардейский район — самая необеспеченная зелеными зонами территория Петербурга. На одного жителя там приходится немногим больше 8 «квадратов» зеленой территории при норме в 12 «квадратов».

Изначально планировалось, что так называемый «Судебный квартал» будет разбит на проспекте Добролюбова. Строительство должно было начаться в рамках переезда Верховного суда в Петербург. Однако в 2019-м году там было решено разбить парк «Тучков буян», концепция которого была одобрена президентом Владимиром Путиным.

В ноябре прошлого года стало известно, что основные здания Верховного суда разместят на Смольной набережной, а жилье для судей – на Охте.

В сентябре gazeta.spb.ru писал о победителях конкурса на проект парка «Тучков буян».