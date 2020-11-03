Путин заявил о строительстве в России новой серии ледоколов, не имеющей мировых аналогов

Путин заявил, что за новыми российскими ледоколами - будущее. Фото: gov.spb.ru

Путин заявил, что за новыми российскими ледоколами - будущее. Фото: gov.spb.ru

Во вторник, 3 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Северную столицу, чтобы лично присутствовать на торжественной передаче флоту атомного ледокола «Виктор Черномырдин».

В ходе церемонии поднятия флага на ледоколе российский президент, выступая с речью, заявил, что отечественные специалисты сейчас занимаются разработкой и строительством нескольких серий дизельных и атомных ледоколов, не имеющих мировых аналогов. «За ними будущее», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия обладает уникальным ледовым флотом и является лидером в области освоения и изучения Арктики. Путин добавил, что это первенство необходимо удерживать и подтверждать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после завершения церемонии передачи ледокола Владимир Путин провел деловую встречу с Александром Бегловым, обсудив насущные вопросы жизни Петербурга.