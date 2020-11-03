У утконосов выявили способность светиться в темноте

Скорее всего, эта особенность — следствие адаптации к ночному образу жизни, позволяющая утконосам замечать друг друга и активно взаимодействовать даже при недостаточном освещении. Фото: Wikipedia

Скорее всего, эта особенность — следствие адаптации к ночному образу жизни, позволяющая утконосам замечать друг друга и активно взаимодействовать даже при недостаточном освещении. Фото: Wikipedia

Утконосы являются третьим известным науке примером биолюминесценции среди млекопитающих, благодаря обнаруженному зеленоватому свечению, исходящему от животных под воздействием ультрафиолетовых лучей.

До этого момента ученым было известно лишь о двух видах млекопитающих, способных к биолюминесценции — это американские сумчатые опоссумы (Didelphid) и белки-летяги (Glaucomys). При этом они, как и австралийские утконосы, ведут активную жизнь по ночам. Именно ночная активность утконосов заставила ученых проверить гипотезу об их возможной биолюминесценции. Результатам статьи исследователи поделились в издании Mammalia.

Поглощая ультрафиолетовые фотоны с длиной волны от 200 до 400 нанометров, утконосы переизлучают их в видимом диапазоне, на длине 500-600 нанометров, причем вне зависимости от пола. Скорее всего это вызвано необходимостью адаптации к взаимодействию и охоте в темноте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, как удалось установить ученым, уже 11 тысяч лет назад на Земле существовали одомашненные собаки разных пород.