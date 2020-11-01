Ученые установили, что 11 тысяч лет назад на Земле уже существовали разные породы собак

Ученые установили, что 11 тысяч лет назад на Земле уже существовали разные породы собак
Фото: pixabay.com

Международная группа ученых провела крупнейшее исследование древних пород собак. Оказывается, уже 11 тысяч лет назад на земле существовало несколько видов этих домашних животных.

В исследовании приняли участие специалисты из 21 стран мира, включая российских ученых. Они обобщили генетическую статистику по 32 находкам останков древних собак на территории нынешних Сибири, Европы и Ближнего Востока. Обнаруженные останки датируются 100-11 тысячелетием до нашей эры.

Оказалось, все древние собаки имеют общих предков, отличных от волков. Доисторические люди, уже тогда державшие собак в качестве домашних животных, вывели пять разных пород, у каждой из которых были свои генетические особенности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли на щупальцах осьминогов особые вкусовые рецепторы, позволяющие им определять химический состав поверхности, к которой они прикасаются.

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