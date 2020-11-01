Ученые установили, что 11 тысяч лет назад на Земле уже существовали разные породы собак

Международная группа ученых провела крупнейшее исследование древних пород собак. Оказывается, уже 11 тысяч лет назад на земле существовало несколько видов этих домашних животных.

В исследовании приняли участие специалисты из 21 стран мира, включая российских ученых. Они обобщили генетическую статистику по 32 находкам останков древних собак на территории нынешних Сибири, Европы и Ближнего Востока. Обнаруженные останки датируются 100-11 тысячелетием до нашей эры.

Оказалось, все древние собаки имеют общих предков, отличных от волков. Доисторические люди, уже тогда державшие собак в качестве домашних животных, вывели пять разных пород, у каждой из которых были свои генетические особенности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли на щупальцах осьминогов особые вкусовые рецепторы, позволяющие им определять химический состав поверхности, к которой они прикасаются.