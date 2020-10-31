В щупальцах осьминогов обнаружили уникальные вкусовые рецепторы

Рецепторы на щупальцах позволяют осьминогам определить химический состав поверхности, к которой они прикасаются. Фото: pixabay.com

Рецепторы на щупальцах позволяют осьминогам определить химический состав поверхности, к которой они прикасаются. Фото: pixabay.com

Специалисты Гарвардского университета нашли на щупальцах тихоокеанских осьминогов рецепторы, отвечающие за восприятие вкуса.

Уникальные представители этого вида животных, обнаруженные американскими учеными, обитают на побережье Тихого океана в Мексике и Калифорнии. На присосках этих обитателей морей нашли формы, характерные для рецепторов, подобным вкусовым, с изолированными клетками. При прикосновении к поверхности они определяют её химический состав.

Исследователи считают, что таким образом осьминоги могут отличить подходящую добычу от ядовитой, а также рецепторы позволяют им ориентироваться в пространстве, различая камни и другие объекты неживой природы.

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