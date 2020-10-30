Ученые исследовали грунт на Марсе на плодородные способности

Ученые исследовали грунт на Марсе на плодородные способности
Смоделированный "грунт с Марса" оказался плодородным. Фото: pixabay.com

Американские специалисты решили проверить плодородность почвы на Марсе в лабораторных условиях. Для этого они прибегли к моделированию погодных условий и грунта на поверхности «красной планеты».

Исследователям из Соединенных Штатов удалось воссоздать марсианский грунт и климатические условия прямо в стенах лаборатории. Это было необходимо для того, чтобы понять, насколько плодородна почва на этой планете, если вообще пригодна к выращиванию растений.

Проведенный учеными эксперимент показал, что грунт на Марсе действительно содержит достаточное количество калия, фосфора и азота для занятий огородничеством и садоводством. Между тем, для выращивания продуктов на Марсе все равно потребуются специальные теплицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как проходит реабилитация космонавтов после возвращения на Землю.

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