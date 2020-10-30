Ученые исследовали грунт на Марсе на плодородные способности

Американские специалисты решили проверить плодородность почвы на Марсе в лабораторных условиях. Для этого они прибегли к моделированию погодных условий и грунта на поверхности «красной планеты».
Исследователям из Соединенных Штатов удалось воссоздать марсианский грунт и климатические условия прямо в стенах лаборатории. Это было необходимо для того, чтобы понять, насколько плодородна почва на этой планете, если вообще пригодна к выращиванию растений.
Проведенный учеными эксперимент показал, что грунт на Марсе действительно содержит достаточное количество калия, фосфора и азота для занятий огородничеством и садоводством. Между тем, для выращивания продуктов на Марсе все равно потребуются специальные теплицы.
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