Ученые исследовали грунт на Марсе на плодородные способности

Американские специалисты решили проверить плодородность почвы на Марсе в лабораторных условиях. Для этого они прибегли к моделированию погодных условий и грунта на поверхности «красной планеты».

Исследователям из Соединенных Штатов удалось воссоздать марсианский грунт и климатические условия прямо в стенах лаборатории. Это было необходимо для того, чтобы понять, насколько плодородна почва на этой планете, если вообще пригодна к выращиванию растений.

Проведенный учеными эксперимент показал, что грунт на Марсе действительно содержит достаточное количество калия, фосфора и азота для занятий огородничеством и садоводством. Между тем, для выращивания продуктов на Марсе все равно потребуются специальные теплицы.

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