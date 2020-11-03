Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах в США

Напомним, что в 2016 году Трамп забрал победу на президентских выборах у Хилари Клинтон. Фото: wikimedia.org

Напомним, что в 2016 году Трамп забрал победу на президентских выборах у Хилари Клинтон. Фото: wikimedia.org

Действующий лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил свои шансы на победу в президентских выборах, которые проходят в США сегодня, 3 ноября.

Трамп убежден, что большинство избирателей отдадут голоса за него. Такое заявление американский лидер сделал во время общения с сотрудниками своего предвыборного штаба в одном из городов штата Вирджиния. «Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде», — приводит слова политика телеканал CNN.

При этом Трамп подчеркнул, что еще не продумывал свою речь — ни на случай победы, ни случай поражения. Глава США считает, что предварительные результаты выборов будут известны уже вечером 3 ноября (то есть, утром 4 ноября по московскому времени).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп опроверг все слухи о вмешательстве России в выборы американского президента.