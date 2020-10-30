Трамп высмеял заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что заявления о «российском вмешательстве» в грядущие выборы нового лидера Америки выставляют граждан США ненормальными.

Об этом действующий глава Америки заявил в четверг, 29 октября, в ходе выступления на предвыборном митинге в Филадельфии. Напомним, что в октябре в прессе появились компрометирующие материалы о Хантере Байдене, сыне главного конкурента Трампа, Джо Байдена. Эти данные якобы свидетельствуют о его коррумпированности.

После громкого скандала кандидат Демократической партии Байден заявил, что к публикации данных с компьютера Хантера причастна Россия. Трамп, в свою очередь, назвал это предположение нелепым, передают РИА Новости. «Думаю русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!», — подытожил президент США.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Трампа, Россия завидует военной мощи американцев.