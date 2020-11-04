Более 100 млн американцев отдали свои голоса досрочно на президентских выборах в США

Более 100 млн американцев отдали свои голоса досрочно на президентских выборах в США
Фото: pixabay.com

Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы президента. В досрочном голосовании приняли участие свыше 100 млн граждан США.

Из них 64,5 млн человек отдали свое голоса по почте и более 35,7 млн лично явились на избирательные участки. Первые подсчеты по выборам публикует портал United States Elections Project, который ведет профессор Университета штата Флорид Майкл Макдональд.

Показатели по голосовавшим в этом году уже сейчас бьют все рекорды — четыре года назад, когда американцы выбрали президентом Дональда Трампа, общая явка составила 138,8 млн человек, а досрочно проголосовали 47 млн. Отметим, что, по мнению действующего лидера США, первые результаты голосования могут быть озвучены уже вечером 3 ноября (утром 4 ноября по Москве).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Дональд Трамп не сомневается в своей победе на текущих выборах.
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