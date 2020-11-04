В Петербурге 66 человек скончались от Covid-19 за сутки

В Северной столице медицинские сотрудники ежедневно сообщают о пациентах, которые скончались из-за коронавирусной инфекции. Covid-19 набирает обороты и продолжает забирать жизни жителей города.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса на среду, 4 октября, болезнь закончилась летальным исходом еще для 66 петербуржцев. Всего в городе с начала пандемии зафиксировано 3 998 смертей.

Отметим, что за прошедшие сутки в Северной столице было выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения инфекцией. В итоге, общее число заразившихся на данный момент составляет – 65 170 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Петербурга просят губернатора города Александра Беглова вернуть часть весенних ограничений из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом. Парламентарии заявили, что система здравоохранения Северной столицы работает на пределе.