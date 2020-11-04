В России объяснили, почему прогнозы по Covid-19 часто меняются

В России объяснили, почему прогнозы по Covid-19 часто меняются
Для изучения коронавируса нужны статистические данные. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты, а вместе с ней появляется большое количество прогнозов, относительно заболеваемости. Российские ученые объяснили, почему так много бывает разных прогнозов по поводу развития пандемии.

Как сообщает «NGS24.RU» со ссылкой на эксперта Сергея Соколова, все прогнозы и просчеты строятся по математическим моделям. Однако количество подходов для построения результата бывает очень много. При этом, чтобы максимально точно показать картину по коронавирусу, нужны статистические данные.

«Нужна достаточно точная статистика, сколько именно заболевших, и внешние факторы, которые не просто качественно, а именно количественно влияют на распространение инфекции», – заявил Сергей Соколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что в Роспотребнадзоре рассчитывают на снижение прироста коронавируса к весне 2021 года.

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