Зимой в Петербурге откроют новые стационары-трансформеры для больных с COVID-19

Грядущей зимой в Петербурге начнут работу новые стационары-трансформеры для больных с коронавирусной инфекцией. Всего появится четыре таких стационара.

Об этом городской губернатор Александр Беглов заявил 3 ноября на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам градоначальника, этим летом, на фоне спада заболеваемости COVID-19, город получил «небольшую передышку», которой хватило на созданием четырех новых-стационаров трансформеров.

Появление новых стационаров Беглов объяснил тем, что ситуация продолжает меняться. Стационары будут введены в декабре, это даст городу дополнительные 1200 коек.

Кроме того, отвечая на вопросы главы государства, Беглов уточнил, что в настоящее время в Северной столице работает 21 стационар, в которых развернут 7913 коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов доложил Путину об эпидемиологической обстановке в Петербурге.