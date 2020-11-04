Уголовное дело открыли после гибели трех пенсионеров при пожаре на Красных Командиров

В Северной столице следственные органы провели доследственную проверку по факту гибели двух женщин и мужчины при пожаре в доме на проспекте Красных Командиров, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшее по неосторожности смерть более двух человек.

В материалах дела говорится, что неустановленные лица из числа сотрудников дома престарелых осуществляли «оказание услуг по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть вышеуказанных лиц». Кроме того, трое человек были госпитализированы с ожогами.

Причастными оказались 55-летний мужчина и 34-летняя женщина. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.

На месте происшествия продолжают работать следователи-криминалисты, сотрудники МЧС и судмедэксперт. Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все произошло в доме на проспекте Красных Командиров, 93, в котором находился пансионат для инвалидов и престарелых «Наш Дом». Там на площади 100 м2 горел второй этаж и кровля. Впоследствии Следственный комитет начал проверку.