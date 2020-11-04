В США демократы завоевали большинство в Палате представителей

В США демократы по итогам выборов завоевали большинство в Палате представителей конгресса.

Как сообщает NBC, демократы получили 227 голосов. Республиканцы при этом получили 208 голосов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах, которые проходят в США.

При этом действующий президент Дональд Трамп, который конкурирует с Джо Байденом, считает, что на выборах фиксируют «массовые нарушения». Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в частности, сообщал о нарушениях в Филадельфии. Он выехал туда с командой юристов. Кроме того, предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал у суда приостановить подсчет голосов в Пенсильвании.