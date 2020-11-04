В США демократы завоевали большинство в Палате представителей

В США демократы завоевали большинство в Палате представителей
Конгресс США. Фото: pixabay.com

В США демократы по итогам выборов завоевали большинство в Палате представителей конгресса.

Как сообщает NBC, демократы получили 227 голосов. Республиканцы при этом получили 208 голосов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не зафиксировала серьезных нарушений на президентских выборах, которые проходят в США.

При этом действующий президент Дональд Трамп, который конкурирует с Джо Байденом, считает, что на выборах фиксируют «массовые нарушения». Адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в частности, сообщал о нарушениях в Филадельфии. Он выехал туда с командой юристов. Кроме того, предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал у суда приостановить подсчет голосов в Пенсильвании.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы Джо Байден дональд трамп конгресс США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трампа обвинили в использовании служебного положения на выборах
«Отлетела метров на пять»: на проспекте Просвещения иномарка снесла девушку
Семак оценил шансы «Зенита» на плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Лацио»
В США демократы завоевали большинство в Палате представителей
Эксперты назвали самый мощный смартфон
Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России
ОБСЕ не нашла серьезных нарушений на выборах в США, Трамп думает иначе
Иномарка повисла на бордюре в Красном селе – легковушка хотела прорваться ...