Тройное ДТП на Красногвардейской площади остановило трамваи

В Красногвардейском районе Петербурга временно было приостановлено движение трамваев – пути перегородили автомобили, попавшие в ДТП.
Об аварии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что авария произошла на Красногвардейской площади. Там столкнулись три автомобиля.
«Трамваи стоят в обе стороны. Проезд с площади на Среднеохтинский только по стрелке», — предупредили водителей.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с пешеходом на севере Петербурга. Там иномарка снесла девушку-пешехода. В результате удара она отлетела на несколько метров.