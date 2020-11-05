Спасатели час выводили жителя Ленобласти с двумя детьми из леса

Спасатели час выводили жителя Ленобласти с двумя детьми из леса
Мужчина заблудился в лесу с двумя детьми. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области прошла операция по спасению из леса мужчины с детьми. Местный житель не мог найти дорогу самостоятельно.

Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. Инцидент произошел в Киришском районе Ленинградской области.

Там уточнили, что мужчина ушел в лес с детьми двух и пяти лет. Он не смог выбраться, но ему удалось связаться со спасателями.

Те успокоили его и координировали действия. Ориентиром для потерявшихся стал шум проезжающих машин с дороги.

В результате потребовалось около часа на то, чтобы спасатели помогли заблудившимся выйти из леса.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сотрудники не смогли спасти кота из пожара на проспекте Ветеранов. Животное погибло.

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Спасатели час выводили жителя Ленобласти с двумя детьми из леса
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