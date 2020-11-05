В 2021 году на затонувшем «Титанике» хотят проводить экскурсии

Американский предприниматель Стоктон Раш, глава компании OceanGate Expeditions, планирует со следующего года запустить эксклюзивные подводные экскурсии к затонувшему в 1912 году трансатлантическому пароходу.

Реализовать свои намерения бизнесмен планирует с помощью частной породной лодки, рассчитанной на пять человек, включая экипаж. С мая по сентябрь еженедельно будут организовывать погружения на глубину свыше трех километров, чтобы показать туристам самый известный в мире лайнер. Несколько мест забронированы уже сейчас, отмечает Irish Central.

Отметим, что Стоктон Раш рассчитывает прилично заработать на новом развлечении: одно место в подводной лодке до «Титаника» обойдется в 125 тысяч долларов. Погружение начнется от острова «Ньюфаундленд» в Канаде. Экскурсия будет длиться 6-8 часов, включая погружение, осмотр корабля и возвращение на поверхность.

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