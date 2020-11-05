Юрий Куклачев составил завещание, чтобы никто не подрался

Юрий Куклачев составил завещание, чтобы никто не подрался
Юрий Куклачев. Фото: Википедия

Дрессировщик шокирован поведение родственников некоторых знаменитых людей.

Знаменитый клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев признался, что уже составил завещание. На эту мысль его подтолкнули многочисленные скандалы вокруг имущества знаменитых людей. О своем решении он рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Он отметил, что наблюдает страшную картину: родственники некоторых скончавшихся знаменитостей чуть ли не дерутся за деньги и недвижимости.

«У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…»

— приводит слова Куклачева «Экономика сегодня».

Напоминаем, что все сыновья артиста пошли по стопам известного отца, а его дочь стала заместителем художественного руководителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Куклачев рассказал, что делать, если кошка заболела коронавирусом.

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