Юрий Куклачев составил завещание, чтобы никто не подрался

Дрессировщик шокирован поведение родственников некоторых знаменитых людей.

Знаменитый клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев признался, что уже составил завещание. На эту мысль его подтолкнули многочисленные скандалы вокруг имущества знаменитых людей. О своем решении он рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Он отметил, что наблюдает страшную картину: родственники некоторых скончавшихся знаменитостей чуть ли не дерутся за деньги и недвижимости.

«У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…»

— приводит слова Куклачева «Экономика сегодня».

Напоминаем, что все сыновья артиста пошли по стопам известного отца, а его дочь стала заместителем художественного руководителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Куклачев рассказал, что делать, если кошка заболела коронавирусом.