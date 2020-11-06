Послание к человеку, Чудо Света, АвтоБлогерШоу: куда сходить в Петербурге в выходные

Фестивали «Послание к человеку», имени Отса и «Мир без наркотиков», концерт пианистов, шоу «Чудо Света» и АвтоБлогерШоу, Большой этнографический диктант: Gazeta.SPb.ru рассказывает, куда можно сходить, что послушать, посмотреть и поделать на грядущих выходных.

На этой неделе в Петербурге проходит XXX международный фестиваль анимационного, короткометражного и документального кино «Послание к человеку». Он завершится только в воскресенье, 8 ноября. А до этого момента у петербуржцев есть возможность посмотреть конкурсные фильмы и российские и мировые премьеры. Напомним, что главными площадками «Послания к человеку» стали кинотеары-легенды «Дом кино» и «Родина».

В субботу, 7 ноября, стартует IV международный музыкальный фестиваль-конкурс имени Георга Отса. Участие в нем примут вокалисты от 20 до 38 лет из всех стран мира, которые поборются не только за победу, но и возможность трудоустроиться — такие предложения молодым талантам готовят жюри, в составе которого мастера сцены, представители международных агентств и оперных домов. А прослушивания пройдут в Камерном зале Академической капеллы Петербурга. В финале, 9 ноября, прозвучат арии и романсы Чайковского, Доницетти, Верди.

В субботу, 7 ноября, восемь пианистов нон-стоп исполнят лучшие образцы камерной музыки композиторов-юбиляров 2020 года: Баха, Скарлатти, Бетховена, Шопена, Чайковского, Глазунова и Метнера. Петербургский дом музыки приглашает на онлайн-концерт «Вечера в Английском зале». Трансляции пройдут на официальном YouTube-канале.

До воскресенья, 8 ноября, петербуржцы могут принять участие в «Большом этнографическом диктанте». В этом году акция стала юбилейной — пятой и проходит в онлайн-формате. Вопросы с «петербургской спецификой» подготовлены сотрудниками Российского государственного этнографического музея. Результаты диктанта будут обнародованы ко Дню Конституции – 12 декабря.

7 и 8 ноября в Петропавловской крепости в шестой раз состоится масштабное городское световое шоу «Чудо Света». Его темой станут славные морские победы России. Мероприятие пройдет в гибридном формате, поэтому стать его частью можно будет даже не выходя из дома — прямые включения планируются, например, в официальной группе фестиваля в социальной сети. Отметим, что в рамках мероприятия будет проведена информационная кампания правительства Петербурга по популяризации превентивных мер против распространения Covid-19.

8 ноября состоится ежегодный фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков». В этом году он пройдет в онлайн-формате. Музыканты, актеры, художники, поэты и барды обратятся к молодым людям с основной мыслью — как бы ни было сложно, из любого состояния депрессии и зависимости обязательно есть выход, и рядом всегда найдутся люди, готовые помочь и поддержать, понять твою боль и твой страх.

7 и 8 ноября в КВЦ «Экспофорум» состоится АвтоБлогерШоу — событие в мире автомобильной индустрии, которое объединит на одной площадке известных блогеров, экспертов и любителей незаурядных авто. Компактные и роскошные салоны, стильная ретроклассика, мощные внедорожники и крутые суперкары, гоночные болиды и электромобили: гостям представят самые разные и уникальные автомобили. Участников познакомят с эксклюзивными тюнинг-проектами.