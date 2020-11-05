В Словении против агрессивных противников карантина применили водометы

В словенской столице Любляне прошел несанкционированный митинг в связи с карантинными мерами из-за COVID-19. Агрессивных демонстрантов разгоняли с помощью водометов.

Как сообщает национальное информационное агентство STA, несколько сотен жителей Любляны вышли на протесты в центр города у здания правительства. Основной причиной стали коронавирусные ограничения. Среди протестующих насчитывалось около сотни хулиганов.

Протестующие, которых собрала организованная группа Anonymous Slovenia, бросали в сторону полицейских фаеры и камни. В ответ полиция применила водометы, что произошло впервые с 1991 года, когда Словения обрела независимость. По данным СМИ, в больницы с травмами обратились три человека.

В четверг в Словении еще на неделю продлили ковид-ограничения. В стране обязательно ношение масок на улице и в помещениях, запрещены поездки между муниципалитетами и собрания более 6 человек. Также введен комендантский час с 21.00 до 06.00.

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