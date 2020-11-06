В Сосновом Бору задержали организатора подпольного казино

В Сосновом Бору задержали организатора подпольного казино
Обнаружено и изъято 39 игровых автоматов. Фото: pixabay.com

В городе Сосновый Бор ликвидировано подпольное казино. Полицейские задержали подозреваемого в незаконной организации клуба.

Казино обнаружили в доме №36 на Молодежной улице. Из помещения изъяли 39 игровых автоматов. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Ленобласти, прибывшие полицейские задержали 42-летнего мужчину, который уже был судим. Было установлено, что гражданин причастен к организации нелегального казино.

Изъято около 40 игровых автоматов. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбудили уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают других участников противоправной деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине нашли незаконное казино.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание сосновый бор


 

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