Глава Службы внешней разведки России рассказал, откуда мог взяться COVID-19

Глава Службы внешней разведки России рассказал, откуда мог взяться COVID-19
Сергей Нарышкин. Фото: kremlin.ru

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не располагает подтверждениями теории создания SARS-CoV-2 человеком.

Нарышкин также добавил, что приоритетным для отечественных специалистов является не установление источника происхождения новой инфекции, а борьба с ней. Об этом руководитель разведки заявил в пятницу, 6 ноября, генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву в рамках интервью для РИА Новости.

Напомним, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 48 миллионов случаев заражения COVID-19. Вторая вспышка заболевания, начавшаяся осенью, продолжает набирать обороты. Россия является четвертой по числу зараженных, её опережают США, Индия и Бразилия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки зарегистрировали почти 1,2 тысячи новых пациентов с коронавирусом.

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